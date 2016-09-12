Керри: все стороны должны соблюдать режим прекращения огня

Госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри заявил, что все стороны конфликта в Сирии должны соблюдать режим прекращения огня. Он отметил, что план, разработанный Россией и США, может стать последним шансом на перемирие.

Шанс для Сирии

Джон Керри призвал все стороны соблюдать режим прекращения огня.

«Это шанс для Сирии, для всех, кто там в осаде. Это шанс на политический дипломатический процесс под эгидой ООН», — цитирует слова Керри «РИА Новости».

По его словам, спецпосланник ООН Стаффан де Мистура в ближайшее время должен определить, можно ли решить сирийский вопрос с помощью дипломатии или политики.

Керри подчеркнул, что план США и России по урегулированию ситуации в Сирии может стать последним шансом для сохранения единства этой страны.

«Призываю все стороны поддержать этот план, поскольку, возможно, что это — последний шанс, который есть, чтобы спасти единую Сирию», — заявил он.

Оппозиция и гуманитарная помощь

Помимо прочего, госсекретарь США предостерег сирийскую оппозицию от «заигрывания» с запрещенной в России группировкой «Джебхат ан-Нусра» («Джебхат Фатах аш-Шам»).

«Это проигрышное предложение», — пояснил он.

Керри также отметил, что восстановить гуманитарные поставки в Сирию можно не менее чем через сутки начиная с понедельника.

Режим прекращения огня

Режим прекращения огня вступил в силу на всей территории Сирии в 19.00 мск. Перемирие должно продлиться 48 часов, а затем еще пять дней. Предполагается, что после этого наступит окончательное перемирие.



О таком развитии событий в выходные договорились министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Их решение поддержал официальный Дамаск.