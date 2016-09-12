Украина готова к переговорам с Россией по долгу в $3 млрд. Информацию об этом распространило агентство «Блумберг», ссылаясь на украинского министра финансов Александра Данилюка.

Информагентство также сообщает, что «Украина открыта к соглашению во внесудебном порядке при соблюдении условий».

Ранее «Известия» писали, что, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия не получала от Украины официального обращения по реструктуризации долга Киева Москве.

По словам министра, Россия сделала всё возможное для того, чтобы реструктуризация долга стала возможной, и сделала Украине «интересное предложение».

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил об отказе возвращать России долг в $3 млрд, взятый правительством страны во время правления Виктора Януковича. Данилюк назвал сумму «политическим кредитом» и отметил, что свою позицию страна будет отстаивать и в Лондонском суде.

Напомним, Минфин РФ в феврале подал иск к Украине в Высокий суд Лондона. Иск касается невыплаты долга по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям на $3 млрд.

По данным агентства «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Минфина РФ Сергея Сторчака, Высокий суд Лондона рассмотрит дело по иску о взыскании с Украины долга в $3 млрд в пользу России 17–20 января 2017 года.