Силуанов: Киев, принимая кредиты МВФ, окажется под внешним управлением

По мнению российского министра финансов Антона Силуанова, Украина не сможет сбалансировать свой бюджет без помощи Международного валютного фонда (МВФ), но, принимая стабилизационную программу, под которую МВФ предоставляет кредитование, украинская сторона фактически оказывается на условиях внешнего управления.

«У Украины проблемы не только с балансировкой бюджета, у них проблема и с выполнением своих обязательств перед кредиторами. У Украины большие проблемы с долгами, сформированием сбалансированного бюджета, с выполнением программы МВФ, кстати, без которой бюджет украинский просто не балансируется»,— сказал приводит «РИА Новости» слова Силуанова.

Также, по мнению Силуанова, Украина «по сути находится в условиях внешнего управления».

Совет директоров МВФ 14 сентября рассмотрит вопрос предоставлении очередного транша помощи Украине.

Принимая помощь МВФ, страна – должник обязуется выполнять разработанную фондом программу реформ. Программа предусматривает, в частности, проведение масштабной приватизации, сокращение бюджетных расходов, реформы в государственной власти, в сельском хозяйстве, энергетике, образовании и здравоохранении.

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