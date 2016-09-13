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Россия и Турция создают совместный инвестиционный фонд

Целевой объем фонда составит $1 млрд

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создает совместный с Турцией инвестиционный фонд, целевой объем которого составит $1 млрд. Он будет заниматься кредитованием совместных проектов в приоритетных отраслях, включая сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, инфраструктуру. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Новый фонд может начать работу в 2017 году, однако проработка перспективных проектов уже идет. По мнению экспертов, фонд закрепит бизнес-отношения между странами, но для сверхамбициозных проектов ему нужно больше средств. 

Как сообщил «Известиям» Кирилл Дмитриев, принято решение не только о создании российско-турецкого инвестиционного фонда, но и о том, что Россию в нем будет представлять РФПИ.

Он отметил, что РФПИ сегодня активно работает с турецкими партнерами, есть соглашение с Rönesans Holding (турецкий холдинг, занимающийся строительством и инвестициями в недвижимость) по реализации проектов в России, анализируется ряд сделок с другими компаниями в различных отраслях и регионах.

Глава РФПИ подчеркивает, что создание нового фонда позволит системно финансировать российско-турецкие инвестиционные проекты.

О возобновлении переговоров по созданию такого фонда в конце июля сообщал министр экономического развития Алексей Улюкаев. Ранее переговоры были прерваны из-за охлаждения отношений между Москвой и Анкарой после гибели российского летчика в Сирии в ноябре прошлого года. Как пояснял тогда глава МЭР, хотя и «нельзя дважды зайти в одну и ту же реку», «мы ставим задачи восстановить всё лучшее, что было в наших торгово-экономических, инвестиционных отношениях до ноября прошлого года» (цитата по «Интерфаксу»).

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Россия создает инвестфонд с Турцией объемом $1 млрд

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Россия и Турция создают совместный инвестиционный фонд

Целевой объем фонда составит $1 млрд

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