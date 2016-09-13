«Тополь» могут начать использовать для вывода спутников на орбиту

Межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь» будут сняты с боевого дежурства к 2021 году
Производитель боевой ракетной техники Московский институт теплотехники (МИТ) предлагает использовать снимаемые с боевого дежурства ракетные комплексы «Тополь» для вывода спутников на орбиту. Как сообщает газета «Известия», мобильная пусковая установка для «Тополей», адаптированная для космической деятельности, была представлена МИТом на выставке «Армия-2016» и продемонстрирована министру обороны Сергею Шойгу.
Грунтовые ракетные комплексы «Тополь» (по классификации НАТО SS-25) были разработаны в МИТе; их развертывание производилось в 1985–1992 годах. В состав комплекса входит трехступенчатая твердотопливная ракета РТ-2ПМ, которая несет один боезаряд. Ракеты серийно выпускались Воткинским машиностроительным заводом.
В настоящее время комплексы «Тополь» поэтапно снимают с боевого дежурства в связи с истечением сроков службы ракет. Планируется, что все «Тополи» будут выведены из состава РВСН к 2021 году. Что вполне логичным образом подталкивает МИТ к поиску наиболее рациональных путей утилизации своих ракет, тем более что в предыдущее десятилетие они уже зарекомендовали себя как ракеты-носители (глава МИТа Юрий Соломонов активно продвигал идею конверсионного использования МБР еще с конца 1980-х годов).
Альтернатива утилизации отслуживших боевых ракет путем космических пусков — их уничтожение. В июне этого года Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, в котором сказано буквально следующее: «Уничтожение вооружения и военной техники является исключительной мерой и применяется в отношении вооружения и военной техники, утилизация которых экономически нецелесообразна». Таким образом, утилизация МБР путем космических пусков становится предпочтительной на уровне государственной политики.
В пресс-службе МИТа от комментариев воздержались.
По мнению Андрея Ионина, члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского, для конверсионных МБР сейчас есть рыночная ниша.
— Большим плюсом пусковых услуг адаптированными ракетами «Тополь» может быть оперативность предоставления сервиса — ракеты есть, пусковая установка разворачивается за часы, то есть потенциального клиента можно обслужить относительно быстро, ему не придется ждать годы, как у других операторов пусковых услуг, — пояснил Андрей Ионин. — Ракеты пилить унизительно, лучше их утилизировать путем космических пусков. Тем более что рынок сдвигается в сторону легких ракет, и конкуренция на этом поле пока невысока. Самое сложное здесь — на должном уровне организовать маркетинг услуг и обеспечить заказчиков инфраструктурой — для подготовки спутников им нужны специальным образом оборудованные чистые помещения у стартовой позиции.
В Роскосмосе не стали комментировать возможность использования «Тополей» в качестве ракет-носителей.
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