Участник Олимпиады 1998 года найден повешенным в Новосибирске

Полицейские обнаружили при бывшем хоккеисте Петре Девяткине предсмертную записку
Известный в прошлом хоккеист, участник Олимпийских игр 1998 года в составе сборной Казахстана Петр Девяткин найден повешенным в Новосибирске. Сотрудники полиции предполагают, что спортсмен совершил самоубийство.
Информацию об этом распространило агентство «РИА Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.
Ранее «Известия» писали о гибели хоккеиста в Новосибирске, однако не сообщали о причине смерти.
Отмечается, что при погибшем найдена предсмертная записка.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.