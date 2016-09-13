Участник Олимпиады 1998 года найден повешенным в Новосибирске

Известный в прошлом хоккеист, участник Олимпийских игр 1998 года в составе сборной Казахстана Петр Девяткин найден повешенным в Новосибирске. Сотрудники полиции предполагают, что спортсмен совершил самоубийство.

Информацию об этом распространило агентство «РИА Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

Ранее «Известия» писали о гибели хоккеиста в Новосибирске, однако не сообщали о причине смерти.

Отмечается, что при погибшем найдена предсмертная записка.