Глава Минобразования: ЕГЭ в России отменен не будет

Единый госэкзамен в России отменен не будет. Об этом заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева в интервью ТАСС. По ее словам, система будет только развиваться, отшлифовываться то, что уже есть, в частности сокращение тестовой части.

«Буду делать всё возможное, чтобы никаких натаскиваний на ЕГЭ не было после уроков, потому что если программа пройдена, то страха на экзамене просто не должно быть», — заявила министр.

Васильева считает, что оценивать работу школ и учителей только по результатам ЕГЭ нельзя, поэтому не видит смысла в обязательной публикации средних баллов каждой школы.

«Возьмем, к примеру, физико-математический лицей — там дети подбираются уже нацеленные на изучение соответствующих предметов, и понятно, что тут результаты будут выше. Есть у нас и северно-кочевые школы, есть школы, где реализуются принципы инклюзии, и другие учебные заведения, где сам факт работы с детьми, обучение детей значительно выше, чем его формальная оценка», — считает министр.

Васильева назвала ЕГЭ большим социальным благом, благодаря которому выпускник школы может поступить в хороший вуз вне зависимости от того, где он живет.

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