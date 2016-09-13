Рынок задолженностей за услуги ЖКХ и коллекторы

Как коллекторские агентства будут взыскивать долги с населения
С 1 января вступает в силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», накладывающий серьезные ограничения на коллекторские агентства. Однако уже сейчас многие коллекторы ищут способы продолжить работать, как раньше: звонить без ограничений, встречаться с должниками и т.д. Одна из возможностей — переключение на взыскание долгов по ЖКУ: эта сфера под действие закона не подпадает.
В ст. 1 ч. 4 оговаривается исключение: возврат долгов за жилищно-коммунальные услуги регулируется законом о коллекторской деятельности, если долг продан агентству, для которого эта деятельность является основной. И для многих это может стать лазейкой.
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