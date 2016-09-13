СК начал проверку по факту смерти чемпиона России по хоккею Девяткина

СК начал проверку по факту гибели чемпиона России по хоккею 1995 года в составе московского «Динамо» Петра Девяткина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Новосибирской области.

«Утром 10 сентября 2016 года на детской площадке одного из многоквартирных домов по улице Немировича-Данченко города Новосибирска обнаружено тело 39-летнего мужчины с признаками асфиксии. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении, которое приводит агентство ТАСС.

Как ранее писали «Известия», правоохранители предварительно назвали причиной смерти самоубийство. Сообщалось, что Петр Девяткин был найден повешенным. При нем была обнаружена предсмертная записка, содержание которой не раскрывается.

Петр Девяткин родился в Казахской ССР. Там же начал заниматься хоккеем в школе «Торпедо». Спортсмен выступал на позиции нападающего. За свою профессиональную карьеру он защищал честь московских «Динамо» и «Спартака», нижнекамского «Нефтехимика», уфимского «Салавата Юлаева» и других клубов. В составе сборной Казахстана Девяткин участвовал в Олимпийских играх 1998 года в японском Нагано. Тогда команде удалось дойти до четвертьфинала. На Олимпиаде Девяткин отметился результативными баллами. Хоккеист также становился победителем Азиатских игр 1999 года.

В последнее время Петр Девяткин работал детским тренером на Сахалине.