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СМИ: у найденного мертвым хоккеиста Девяткина были проблемы с долгами

Следственный комитет России начал проверку по факту смерти спортсмена

У обнаруженного мертвым в Новосибирске в субботу известного в прошлом хоккеиста Петра Девяткина были проблемы с долгами. Об этом во вторник сообщает ГТРК «Новосибирск» со ссылкой на текст предсмертной записки, которую спортсмен написал перед предполагаемым самоубийством.

«Судя по тексту записки, [у Петра Девяткина] были проблемы с долгами», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что, по предварительной версии, Петр Девяткин покончил с собой.

«В ходе выезда сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский» обнаружили по указанному адресу мужчину 1977 года рождения, который, предположительно, покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 39-летний Петр Девяткин был найден повешенным, а при нем была обнаружена предсмертная записка, содержание которой не раскрывается по этическим соображениям.

Девяткин в последние годы тренировал молодежь на Сахалине. Подробностей о долгах хоккеиста не приводится, сообщает сайт НТВ.Ru.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти хоккеиста.

У Петра Девяткина остались жена и ребенок.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

СМИ: у найденного мертвым хоккеиста Девяткина были проблемы с долгами

Следственный комитет России начал проверку по факту смерти спортсмена

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