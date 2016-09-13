СМИ: у найденного мертвым хоккеиста Девяткина были проблемы с долгами

У обнаруженного мертвым в Новосибирске в субботу известного в прошлом хоккеиста Петра Девяткина были проблемы с долгами. Об этом во вторник сообщает ГТРК «Новосибирск» со ссылкой на текст предсмертной записки, которую спортсмен написал перед предполагаемым самоубийством.



«Судя по тексту записки, [у Петра Девяткина] были проблемы с долгами», — говорится в сообщении.



Ранее в пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что, по предварительной версии, Петр Девяткин покончил с собой.



«В ходе выезда сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский» обнаружили по указанному адресу мужчину 1977 года рождения, который, предположительно, покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении ведомства.



Напомним, 39-летний Петр Девяткин был найден повешенным, а при нем была обнаружена предсмертная записка, содержание которой не раскрывается по этическим соображениям.



Девяткин в последние годы тренировал молодежь на Сахалине. Подробностей о долгах хоккеиста не приводится, сообщает сайт НТВ.Ru.



Следственный комитет начал проверку по факту смерти хоккеиста.



У Петра Девяткина остались жена и ребенок.