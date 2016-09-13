Билл Клинтон рассказал о причинах обморока супруги

О здоровье кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон не стоит беспокоиться, считает ее супруг, 42-й президент страны Блилл Клинтон.

«Здесь нет ничего особенного. Все ее показатели отличные. Она очень сильная, много занимается спортом. И в отличие от меня она хорошо спит ночью. Я имею в виду, она хорошо высыпается, по крайней мере, по сравнению со мной», — сказал он в интервью журналисту CBS News Чарли Роузу.

По мнению экс-главы государства, если у Клинтон и есть какое-то серьезное заболевание, то ни он, ни врачи об этом не знают.

«Потому что часто, точнее, не часто, а редко... Но больше чем один раз за последние годы с ней уже происходили подобные случаи, тогда причиной этого было обезвоживание», — сказал он.



Напомним, накануне «Известия» сообщали о том, что Хиллари Клинтон неожиданно стало плохо во время траурной церемонии в память жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Позднее врачи объявили, что у кандидата в президенты диагностирована пневмония.



Выборы президента США состоятся 8 ноября.

