Минобр разрабатывает антитеррористические требования к школам и вузам

Министерство образования и науки России разрабатывает новые антитеррористические требования к школам и вузам. Глава ведомства Ольга Васильева сообщила, что они сейчас готовят законопроект «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере образования и научной деятельности».



По словам Васильевой, новые требования определят «обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические и правовые мероприятия».



Тем не менее министерство не ставит задачей обеспечение самой безопасности, но планирует внесение изменений в нормативно-правовую базу. В планах также создание отдельного подразделения в составе департамента государственной службы, кадров и управления делами, передает ОТР со ссылкой на ТАСС.

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