Лавров предлагает опубликовать соглашение РФ и США по Сирии

Затягивать возобновление политического процесса в Сирии недопустимо. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, в Женеве 9–10 сентября был принят российско-американский пакет документов по урегулированию в Сирийской Арабской Республике, который вступил в силу 12 сентября. Россия предлагает одобрить эти договоренности резолюцией Совета Безопасности ООН без каких-либо изменений, а также опубликовать их. Однако Вашингтон пока предпочитает держать договоренности в секрете, отметил Лавров.

Перемирие должно продлиться 48 часов, а затем еще пять дней. После этого к работе приступит Совместный исполнительный центр, военные России и США будут координировать удары по объектам группировок «Джебхат ан-Нусра», ИГИЛ (обе запрещены в РФ) и других террористов.

Лавров также отметил, что Соединенные Штаты до сих пор не сделали ничего по размежеванию оппозиции и террористов в Сирии. При этом, по его словам, Вашингтон категорически отрицает, что в его планы входит покровительство группировке «Джебхат ан-Нусра».

«Госсекретарь США Джон Керри категорически отрицает, что в планы США входит «покрывание» «Джебхат ан-Нусры», отведение от нее американской и в целом коалиционной авиации. Повторю, мне это говорил Джон Керри, и я не имею оснований ему не доверять в том, чтобы «Нусра» оставалась в списке террористических организаций, где она находится», — заявил Лавров.

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