В Кремле прокомментировали арест гендиректора летного отряда «Россия»

Президент России Владимир Путин поставлен в известность об уголовном деле в отношении генерального директора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцева. Никаких дополнительных кадровых решений пока не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наверняка, вы спросите, в курсе ли президент. Да, он в курсе, естественно, ему было доложено. Есть действия и есть, скажем так, подозрения и обвинения следственных органов. Вместе с тем, здесь главным принципом, естественно, остается то, что без решения суда признать кого-либо виновным нельзя», – сказал Песков.

Напомним, Басманный суд Москвы во вторник отправил под домашний арест Ярослава Одинцева – гендиректора специального летного отряда Россия, который занимается перевозкой первых лиц государства. Одинцев обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным СМИ, в апреле текущего года было возбуждено дело о хищениях при поставке и обслуживании систем кондиционирования для самолетов летного отряда «Россия».

По словам Пескова, следственные действия никак не повлияли на обеспечение деятельности администрации президента.