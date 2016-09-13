Песков: Путин следит за расследованием о 9 млрд в квартире Захарченко

Президент России Владимир Путин проинформирован о служебной проверке руководства антикоррупционного главка МВД России после задержания полковника Дмитрия Захарченко, хранившего в квартире около 9 млрд рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.



На вопрос, продолжает ли Кремль следить за развитием событий, Песков сказал: «Это внутриведомственный вопрос, его нужно адресовать в Министерство внутренних дел». При этом, отвечая на уточняющий вопрос, следит ли Путин за этим делом, Песков добавил: «Безусловно, он проинформирован».



О том, что глава МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного главка ведомства (ГУЭБиПК) после задержания полковника Дмитрия Захарченко, заявила 13 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Сообщалось, что в ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.



Напомним, что исполняющий обязанности руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и препятствии законной деятельности следователя.

У Захарченко при задержании было обнаружено 7 млн рублей, а в его квартире — $120 млн и €2 млн наличными, что и составляет около 9 млрд рублей. Сам он утверждает, что только взял их на хранение. Следователи считают эту сумму частью похищенных с помощью мошеннических схем денег Нота-банка.



Сообщалось, что арестованный за взятки Захарченко обжалует свой арест. Он не признает своей вины в получении взяток на 9 млрд рублей. Защита Захарченко будет обжаловать его заключение под стражу. Ранее адвокатам полковника не удалось убедить суд отпустить их подопечного под залог в 70 млн рублей.