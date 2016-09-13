ЛНР и ДНР объявили о прекращении огня с 15 сентября

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) объявила о введении с полуночи 15 сентября режима прекращения огня. Об этом заявил лидер ДНР Александр Захарченко. Он призвал власти Украины последовать их примеру.

«Мы можем объявить, что в ночь на 15 сентября прекращаем любые обстрелы территории, ведение любых боевых действий, и призываем украинскую сторону к этому отнестись серьезно и на деле показать, что они готовы это делать, а не декларативно заявлять», — цитирует Захарченко «РИА Новости».

С аналогичным заявлением выступили и власти непризнанной Луганской Народной Республики.

«Мной отданы соответствующие указания, в 00.00 часов в ночь на 15 сентября 2016 года установить режим тишины. Всем подразделениям народной милиции Луганской Народной Республики строго запрещено открывать огонь в ответ на обстрелы и провокации со стороны украинской армии и нацгвардии», — заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Напомним, ранее сообщалось о введении режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины с полуночи 1 сентября. О нем стороны договорились на заседании контактной группы в Минске 26 августа.

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