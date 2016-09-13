Заместитель министра образования и науки Климов покинул свой пост

Заместитель министра образования и науки Александр Климов освобожден от своей должности по собственному желанию. Соответствующий приказ подписал сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



«Освободить Климова Александра Алексеевича от должности заместителя министра образования и науки РФ по его просьбе», — говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.



Напомним, Ольга Голодец сообщила об увольнении троих заместителей нового министра образования и науки Ольги Васильевой.



В частности, сообщалось, что уволены Александр Повалко, Александр Климов и Екатерина Толстикова.



Официально об увольнении Толстиковой и Повалко до сих пор не сообщалось.



Напомним, 19 августа президент России Владимир Путин назначил новым министром образования и науки сотрудницу администрации главы государства Ольгу Васильеву. Она сменила на этом посту Дмитрия Ливанова.



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