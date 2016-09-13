Кабмин РФ не обсуждает моратория на повышение пенсионного возраста

Предложение депутатов Госдумы от КПРФ о моратории на повышение пенсионного возраста до января 2025 года в правительстве Российской Федерации не обсуждается, заявила вице-премьер Ольга Голодец.



«Нет, не обсуждается», — сказала Ольга Голодец, отвечая на вопрос, поднимался ли этот вопрос на уровне правительства.

12 сентября парламентарии-коммунисты Иван Мельников и Сергей Решульский внесли в Госдуму России законопроект о введении моратория на повышение пенсионного возраста до января 2025 года. Документ появился в понедельник в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).



Необходимость внесения законопроекта, по мнению депутатов, вызвана тем, что в правительстве России экс-руководители финансового, а также некоторые эксперты негосударственных финансово-аналитических организаций всё настойчивее обсуждают вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста в стране, что мотивируется дефицитом в бюджете Пенсионного фонда России.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в июне заявил о необходимости начать повышение пенсионного возраста после 2018 года. По его мнению, этот процесс должен осуществляться поэтапно.

«Я считаю, что повышение пенсионного возраста — это естественное решение», — заявил Улюкаев, который в этом году отметил свое 60-летие.

«Мой вариант — до 63 всем. Полгода за год. Мужчины пройдут эту дистанцию за шесть лет, а женщины за 16. Но это мое предложение», — сказал российский министр.

Ранее вице-премьер российского правительства Ольга Голодец заявила, что пенсионный возраст в России до 2018 года повышать не собираются.

В декабре прошлого года на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что в России еще не настало время для повышения пенсионного возраста.

Напомним, в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.



