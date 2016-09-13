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Главный инженер сгоревшей в Москве типографии задержан

Антон Яцков сам принял решение прибыть в следственные органы

Следователи задержали главного инженера московской типографии «Печатный экспресс», где в результате пожара погибли 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

«В результате грамотно спланированной следственной тактики был установлен контакт с главным инженером типографии Антоном Яцковым, который принял решение прибыть в следственные органы ГСУ СК России по городу Москве, однако своей вины он не признал», — говорится в сообщении.

Таким образом, оба обвиняемых по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») задержаны правоохранителями.

Завтра суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании второму фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, возгорание в одном из складских помещений, принадлежащих типографской компании «Печатный экспресс», расположенных на Алтуфьевском шоссе, возникло утром 27 августа. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Жертвами инцидента стали 17 человек — 14 гражданок Киргизии и трое жителей РФ.

Тела 16 человек были обнаружены в ходе ликвидации пожара, еще один скончался в больнице. Большинство погибших — девушки, у большинства из них не было действующей регистрации в Москве. 

5 сентября генеральный директор Сергей Москвин явился с повинной в следственные органы.

6 сентября Останкинский суд столицы принял решение взять его под стражу. 

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Главный инженер сгоревшей в Москве типографии задержан

Антон Яцков сам принял решение прибыть в следственные органы

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