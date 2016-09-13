Венгрия ответила на предложение Люксембурга исключить страну из ЕС

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн — несерьезная личность, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиярто.

«Он уже давно исключил себя из ряда всерьез воспринимаемых политиков. Видно, что Ассельборн живет недалеко от Брюсселя, потому что он говорит назидательно и заносчиво», — приводит его слова агентство MTI.

Ранее во вторник глава министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил о том, что Венгрию необходимо исключить из Евросоюза. Дипломат выразил мнение, что страны, которые «строят ограждения против военных беженцев, ограничивают свободу прессы и независимость судебной власти», нарушают европейские ценности. Ассельборн также заявил, что считает политику Венгрии в отношении мигрантов опасной.

О намерении Венгрии построить второй забор на границе с Сербией стало известно в конце августа. Премьер-министр страны отмечал, что ограничительные меры помогут в сдерживании волны мигрантов с Ближнего Востока в том случае, если Турция откажется выполнять свои обязательства по миграционной сделке с ЕС.