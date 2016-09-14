Евросоюз может создать собственную армию уже в 2018 году

В Брюсселе в настоящее время обсуждают вопрос создания европейской армии, которая будет обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность ЕС. Источник «Известий» в Еврокомиссии рассказал, что на данном этапе идет изучение предложений, содержащихся в совместном документе глав минобороны Франции и Германии, в том числе вопрос по созданию объединенной армии. В случае одобрения инициативы объединенный европейский военный блок может появиться уже к 2018 году.

— Уже само создание объединенного военного штаба станет важным шагом. При этом необходимо определить его функции и уровень автономии. Именно эти факторы являются первичными в оценке мощности будущей армии. По-прежнему остается много вопросов ввиду разности оценок, взглядов и стратегических интересов всех 27 партнеров. Мы должны к 2018 году определить приоритеты, обозначить угрозы, а также договориться, какие именно действия необходимо предпринимать и что считать допустимым при использовании военной силы. Не менее важным остается вопрос финансирования операций и миссий, — отметил собеседник «Известий».

В документе, разработанном военными экспертами Франции и Германии, говорится о необходимости защитить шенгенскую зону в рамках Европейского оборонного союза. Для этого предлагается создать новый командный центр, который обеспечивал бы работу военных подразделений в части оказания медицинской помощи, координации логистики и совместного использования военных активов. Для этого предлагается использовать Еврокорпус ЕС, который в настоящее время осуществляет гуманитарные и миротворческие миссии, а также участвует в международных военных операциях в сотрудничестве с европейскими миссиями и НАТО.

Представитель Еврокорпуса ЕС полковник Далмау рассказал «Известиям», что базирующийся в Страсбурге головной офис организации готов изменить направление своей работы, если такое решение будет принято Объединенным комитетом.

— В Европе давно говорят о создании объединенной армии. Этот вопрос снова встал в повестку после Brexit. Конечно, мы сами таких решений принимать не можем. Еврокорпус — военная структура, которая подчиняется политикам, так называемому Объединенному комитету, в который входят представители министерств иностранных дел и обороны пяти стран: Германии, Франции, Бельгии, Люксембурга и Испании. Пока мы не являемся органом ЕС, но если Объединенный комитет примет определенное политическое решение, то Еврокорпус переформатируется, — заявил полковник.

Он добавил, что Еврокорпус в данный момент объединяет десять стран. Пять из них являются ядром организации, остальные пять — Италия, Греция, Польша, Румыния и Турция — ассоциированными членами, которые не имеют полномочий принимать решения. При этом все члены Еврокорпуса участвуют и в международных европейских миссиях, и в миссиях, осуществляемых в рамках НАТО. В настоящее время солдаты корпуса базируются в ЦАР, непризнанной республике Косово и в Афганистане.

До сих пор главным противником развития европейской оборонительной политики была Великобритания, которая опасалась возможной конкуренции с НАТО. Перспектива выхода страны из ЕС открыла возможность более тесного взаимодействия в области обороны между странами-партнерами.

— Европа одновременно столкнулась и с внутренним вызовом, связанным с выходом Великобритании из ЕС, и с ростом числа новых угроз как внутри объединения, так и по всему европейскому региону. Несмотря на то что общая политика безопасности и обороны (ОПБО) Евросоюза существует достаточно продолжительное время, из-за противодействия Лондона она до сих пор находится на ранней стадии своего развития. Теперь же необходимо шаг за шагом создавать европейские институты, которые способствовали бы лучшей координации миссий и совместного использования как можно большего числа военных элементов. Французско-немецкие разработки как раз и заключаются в более тесном сотрудничестве между государствами — членами ЕС и укреплении ОПБО через создание совместного военного штаба, — заявил «Известиям» политический аналитик Центра европейской политики Ян-Свен Риттельмейер.