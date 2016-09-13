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Путин поручил Топилину выровнять зарплаты педагогов в регионах РФ

Президент РФ указал на то, что разница в заработных платах в различных субъектах достаточно существенна

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Минтруда Максимом Топилиным поручил министру выровнять зарплаты педагогов, обратив его внимание на то, что заработки учителей в различных регионах разнятся.

«Все-таки от региона к региону разница достаточно существенная, обратите на это внимание», — сказал Путин, отметив, что, несмотря на разные финансовые возможности у регионов, нужно стремиться к тому, чтобы все выполняли взятые на себя обязательства.

Глава государства также поинтересовался, удастся ли выровнять уровень зарплат педагогов по итогам года. По словам Топилина, выполнить эту задачу возможно.

Кроме того, Владимир Путин поручил министру труда и соцзащиты взять под контроль доведение зарплат сотрудников дошкольных учреждений в регионах до средних в сфере образования.

«Мы сравниваем на бытовом уровне, а так мы понимаем, по дошкольным учреждениям зарплата у нас должна быть средней в системе образования. Не по экономике, а по образованию», — сказал он.

Ранее новый министр образования Ольга Васильева заявила, что забота об учителях является приоритетной задачей Минобрнауки.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Путин поручил Топилину выровнять зарплаты педагогов в регионах РФ

Президент РФ указал на то, что разница в заработных платах в различных субъектах достаточно существенна

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