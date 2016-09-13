Международная федерация тенниса подтвердила взлом базы данных WADA

Международная федерация тенниса подтвердила информацию о том, что хакеры получили доступ к базе данных ADAMS Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Международная федерация тенниса сегодня получила уведомление от WADA о том, что база организации была взломана и копии сертификатов, разрешающих терапевтическое использование препаратов, были размещены в интернете. Мы работаем с WADA, чтобы установить характер и масштабы взлома базы данных», — заявил «Р-Спорт» представитель ITF.

Напомним, ранее стало известно, что группа хакеров Fancy Bear в результате взлома базы данных WADA получила доступ к документам, из которых следует, что WADA разрешало американским спортсменам принимать запрещенные вещества. В частности, запрещенные препараты легально принимали теннисистки Винус и Серена Уильямс, а американская гимнастка Симона Байлз в августе текущего года сдала положительный тест на допинг, однако не была дисквалифицирована и завоевала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро четыре золотые медали.



Международная федерация гимнастики информацию о положительных допинг-пробах Байлз комментировать отказалась.



Подписывайтесь на канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

