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Стрелявший в свадебном кортеже оказался сотрудником прокуратуры

В связи с этим московское управление СК РФ забрало у полиции это дело

Один из задержанных после стрельбы из свадебного кортежа в Москве оказался сотрудником региональной прокуратуры, сообщил помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Александр Никитин. Ранее сообщалось, что московское управление СК РФ забрало у полиции дело по факту стрельбы из свадебного кортежа на Каширском шоссе.

«Один из задержанных оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов», — цитирует «РИА Новости» слова Никитина.

Отмечается, что следователи приняли к производству данное уголовное дело в связи с определившимся статусом госслужащего одного из подозреваемых.

Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы, которую вели участники свадебного кортежа на юге столицы в воскресенье.

По данным полиции, двое подозреваемых в преступлении были задержаны. Специалисты устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в воскресенье стало известно о двух случаях стрельбы из свадебного кортежа в Москве. Первый произошел на Ленинградском проспекте в северо-западной части города. Полиция объявила план «Перехват», остановила разыскиваемую машину и опросила водителя и пассажиров.

Во втором случае водители пяти автомобилей — Bentley, Maybach и трех Porshe — стреляли в воздух недалеко от поворота на Шипиловский проезд. Три из четырех машин правоохранители остановили на Новоцарицынском шоссе, у КПП парка «Царицыно», четвертую машину позже задержали на улице Каспийской. У водителей автомобилей были изъяты три травматических пистолета.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Стрелявший в свадебном кортеже оказался сотрудником прокуратуры

В связи с этим московское управление СК РФ забрало у полиции это дело

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