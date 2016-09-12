На стрелявших водителей свадебного кортежа составлено 17 протоколов

На восьмерых водителей свадебного кортежа, участники которого устроили стрельбу на дороге на юге Москвы, составили 17 административных протоколов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного ГУ МВД Софья Хотина.

«В отношении правонарушителей полицейские составили 17 административных протоколов, в том числе за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, за управление транспортным средством, светопропускание которых не соответствует техническому регламенту», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Хотина добавила, что материалы будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Решение будет принято в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в воскресенье стало известно о двух случаях стрельбы из свадебного кортежа в Москве. Первый произошел на Ленинградском проспекте в северо-западной части города. Полиция объявила план «Перехват», остановила разыскиваемую машину и опросила водителя и пассажиров.

Во втором случае водители пяти автомобилей — Bentley, Maybach и трех Porshe — стреляли в воздух недалеко от поворота на Шипиловский проезд. Три из четырех машин правоохранители остановили на Новоцарицынском шоссе, у КПП парка «Царицыно», четвертую машину позже задержали на улице Каспийская. У водителей автомобилей были изъяты три травматических пистолета, 15 патронов и четыре магазина. Позже в Сети появилась видеозапись, на которой виден момент стрельбы.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемые в правонарушении отпущены под подписку о невыезде.