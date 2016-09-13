«Краснодар» трижды отклонял прошение Олега Кононова об отставке

Во вторник «Краснодар» официально объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова, написавшего заявление об уходе по собственному желанию. Исполнять его обязанности назначен Игорь Шалимов, который в среду вылетит с «быками» в Зальцбург, где 15 сентября команда сыграет против местного «Ред Булл» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщил «Известиям» источник в стане «Краснодара», официальная формулировка клуба о добровольном характере отставки 50-летнего специалиста достоверно передает положение дел. Уход из «Краснодара» действительно был личным решением Кононова. Именно поэтому официальное объявление состоялось в не самое подходящее время — за сутки до заграничного выезда и за два дня до старта команды в основном этапе Еврокубка.

Более того, по сведениям «Известий», в течение 2016 года это было уже четвертое «заявление по собственному», поданное Кононовым. Впервые он объявил владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому о своей отставке в конце февраля после вылета из Лиги Европы от пражской «Спарты». Тогда в 1/16 финала клуб не смог пройти чешский коллектив, хотя сам Кононов рассчитывал продвинуться в турнире как можно дальше, а в случае удачного стечения обстоятельств нацеливался на борьбу за европейский титул. Особенно болезненным стало разгромное поражение в ответной встрече со счетом 0:3.

В следующий раз заявление на стол Галицкому было подано в апреле, когда «Краснодар» безоговорочно проиграл ЦСКА полуфинал Кубка России в Химках (1:3).

— Олег Георгиевич был расстроен не столько результатом матча с ЦСКА, сколько качеством игры, — рассказал источник «Известий». — Армейцы переиграли «Краснодар» без особых усилий, почти не дав ему создать моменты у ворот Игоря Акинфеева. Кононова жутко задело, что это произошло именно в кубковом полуфинале, когда заветный титул, обидно упущенный командой двумя годами ранее в серии пенальти в финале с «Ростовом», был буквально в двух шагах. И тут — такое безвольное поражение от ЦСКА, игры с которым обычно «Краснодару» удавались. Как и после «Спарты», Кононов честно сказал Галицкому, что чувствует потерю контроля над коллективом, и попросил об отставке. Сергей Николаевич во второй раз отказал.

Не улучшило настроение Кононова и упущенное место в тройке по итогам прошлого сезона, но Галицкий, привыкший поддерживать своих сотрудников до конца, жестко поставил условие, что готовить команду к сезону будет тот же главный тренер. А в межсезонье тренерский штаб покинул Андрей Тихонов, ушедший в красноярский «Енисей».

— Жесткий характер Тихонова хорошо дополнял интеллигентный стиль взаимоотношений Кононова с командой, — утверждает источник. — Переведенный на место Тихонова из «Краснодара-2» Игорь Шалимов еще не успел должным образом влиться в коллектив. Кроме того, сыграло свою роль и то, что Галицкий, недовольный постоянными провалами стартовых отрезков сезонов, лично распорядился увеличить количество контрольных матчей летом. Это противоречило методике Кононова. Команда поняла, что тренер не контролирует процесс.

Неудачный старт в РФПЛ привел к тому, что после августовского поражения от «Спартака» (0:2) Кононов вновь попросил Галицкого об отставке. И президент клуба снова ее не удовлетворил. В следующих двух турах «быки» проиграли дома «Локомотиву» (1:2) и сыграли в гостях вничью с «Уфой» (0:0). Четвертое заявление об увольнении, поданное Кононовым, было удовлетворено.

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин отказался комментировать информацию о попытках Кононова уйти в отставку.

— Не могу ничего сказать на этот счет — я сейчас за границей в служебной командировке, — сказал «Известиям» Бузникин. — Об официальной отставке Кононова, как и вы, узнал из сообщения на сайте клуба. Все остальные вопросы лучше задать генеральному директору.

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг отказался комментировать «Известиям» причины ухода Олега Кононова.

— Спросите об этом у Кононова, — продолжил функционер. — Со своей стороны могу сказать, что уход тренера не связан с выездной ничьей с «Уфой».

Сам Кононов на момент написания материала оказался недоступен для комментариев.

Олег Кононов возглавил «Краснодар» в августе 2013 года. В свой дебютный сезон он вывел «Краснодар» в Лигу Европы — это было первое попадание клуба в еврокубки в его истории. Впоследствии команда дважды повторила это достижение под началом Кононова, а в сезоне-2014/15 клубом были завоеваны бронзовые медали чемпионата России.

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