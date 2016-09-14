Байкеров хотят вернуть на полосу

Лидер движения «Стопхам» Дмитрий Чугунов направил письмо главе МВД, в котором предлагает внести изменения в ПДД, а точнее — в положение об опасном вождении. Он предлагает ввести ответственность для мотоциклистов за езду между полосами движения.

Напомним, что с начала сентября действует новая редакция правил дорожного движения. В п. 2.7, где в общих обязанностях водителя перечисляются запреты, теперь говорится и о запрете на «опасное вождение». Под ним подразумевается и несоблюдение бокового интервала. Многие эксперты убеждены, что эта норма в первую очередь касается мотоциклистов, привыкших ездить между рядами.

В письме Дмитрия Чугунова (есть в распоряжении «Известий») главе МВД Владимиру Колокольцеву предлагается ввести в п. 2.7 норму об «ответственности в виде штрафа для водителей мотоциклов за езду между полосами движения в случае, когда это не является перестроением».

Автор письма подчеркивает, что с января по август этого года на российских дорогах, по данным ГИБДД, погибло более 10,5 тыс. человек. При этом каждый двадцатый погиб в результате ДТП с участием мотоциклистов.

«Как показывает практика, большинство таких аварий происходит по вине водителей мотоциклов, многие из которых ведут себя довольно агрессивно на дороге, совершают опасные и неоправданные маневры, в частности, ездят с превышением скорости между полосами движения в плотном транспортном потоке», — пишет Дмитрий Чугунов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Чекалин считает, что следует провести соответствующий эксперимент в одном из регионов. Он заявил «Известиям», что 29 сентября намерен выступить с соответствующей инициативой на международном форуме по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге.

— Я думаю обговорить эту тему, услышать специалистов, общественность, руководство ГИБДД, а потом прийти к какому-то выводу, — сказал парламентарий.

Александр Чекалин ранее занимал пост замглавы МВД, а в начале своей карьеры 12 лет проработал в Госавтоинспекции.

— Я семь лет отработал на посту, и на мотоцикле сам откатал, и отношение к мотоциклистам у меня особенное, — рассказал сенатор. — Надо отметить, что порядка становится больше. Меньше мотоциклов без номеров, скоростной режим немного упорядочивается, экипировка есть. Пройдут годы, и мы придем к европейскому порядку в этой части. Если говорить о езде между машинами — это битые зеркала, а ведь толкни пальцем — он упадет вместе с пассажиром. И жалко этих ребят, которые так рискуют. Но надо пожалеть и остальных участников дорожного движения. Я бы все-таки призвал этих ребят к тому, чтобы они считали себя равноправными участниками дорожного движения. И чтобы мотоциклы шли в той же полосе, в которой идет весь транспорт. А при выезде — те же санкции, что и для других водителей. У нас десятки тысяч аварий из-за несоблюдения дистанции и скоростного режима, когда одна машина бьет в зад другую. А если между ними мотоциклист — тут без вариантов.

В то же время Александр Чекалин признал, что с прямым запретом на движение между рядами для многих пропадет смысл ездить на мотоцикле.

— Сегодня на мотоциклах люди ездят, чтобы успеть. А если эта задача пропадает, пропадает и смысл использования мотоцикла как основного средства передвижения. Уверен, что 80–90% мотоциклистов будут возражать, но что делать? — отметил он.

Коллега Александра Чекалина по Совету Федерации бывший глава ГИБДД Владимир Федоров призвал не спешить с запретительными мерами. И отдавать мотоциклу целый ряд, который предназначен для автомобилистов, он считает неправильным.

— Я бы хорошо подумал — ведь пропадают все преимущества мотоцикла, если ставить его в ряд, — сказал сенатор «Известиям». — Запрет не ликвидирует это вновь появившееся нарушение. Мы, наоборот, всегда предупреждали автомобилистов, что надо смотреть в зеркало, потому что всегда может появиться мотоциклист между рядами. Надо изучать статистику. Вот так с ходу я бы не считал это опасным вождением и рекомендовал бы больше заниматься пропагандой среди водителей: чтобы не останавливались, не открывали двери во время остановки, не выкидывали бутылки.

В то же время ряд экспертов считает, что требование соблюдать интервал само по себе является запретом на движение между полосами для мотоциклистов. В их числе — член Общественной палаты РФ, зампредседателя Общественного совета при Росавтодоре Сергей Фахретдинов. При этом он согласен, что понятие опасного вождения требует уточнений.

— Высокие штрафы за «опасное вождение», лишение водительского удостоверения или арест, как, например, в Великобритании, создадут лишь постоянные споры и судебные дела, так как интерпретация понятия «опасное вождение» требует существенных доработок, — сказал Сергей Фахретдинов «Известиям». — Зафиксировать опасную езду могут только камеры видеонаблюдения. Аппарат фиксирует факт с определенного ракурса, при этом не учитывается то, что водитель мог, например, объезжать яму или препятствие, предотвращая аварийную ситуацию.

Лидер движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов также считает запрет на несоблюдение интервала достаточным, чтобы двигающихся между машинами мотоциклистов можно было привлекать к административной ответственности.

— Если мотоциклист при езде между рядами пересекает сплошную линию разметки, это в любом случае нарушение. Полиция найдет место, где сплошная, поверьте. Деваться мотоциклисту из междурядья всё равно некуда. В следующем году мотоциклистов вытравят с дорог. Останутся только фанаты, которые будут ездить вместе с автомобилями. Но смысла в мотоцикле в этом случае не будет.

Сенатор Александр Чекалин отметил, что при достаточной ширине полосы двигающийся между рядами мотоциклист может формально соблюдать интервал, однако ситуация при этом меняется очень стремительно.

— Одна секунда — интервал, а вторая секунда — интервала нет, — сказал он. — Это зависит от трех человек. Слева автомобиль, справа автомобиль, посередине мотоциклист. Безопасность в три раза меньше.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что движение между рядами не запрещено нынешними правилами. И не должно быть запрещено, отметил он.

— В этом и есть преимущество мотоциклистов — ездить, если быть точным, по краю ряда, опережая автомобили, — сказал он «Известиям». — Для того мотоцикл и приобретается. Единственное — всё должно быть на положенной скорости и аккуратно. Такой запрет означает выдавливание мотоциклистов с дорог.

Лидер движения «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) эмоционально отреагировал на инициативу запретить езду между рядами, назвав ее глупой. По его мнению, это увеличит проблемы в городах.

— В них нужны малые транспортные средства, — сказал он «Известиям». — Нам надо всеми силами развивать и велосипедное движение, и автомобильный транспорт. Если говорить о лихачах — есть лихачи и на машинах. И что делать? Чтобы бороться с лихачами, предлагаю мотоциклы запретить. А потом автомобили, потому что есть и среди них те, кто движется между полосами. А потом велосипеды запретим, скутеры, вообще всё запретим. Это не тот способ борьбы. Все преимущества этого транспорта пропадают. Мотоцикл не сможет ехать за машиной, это физически невозможно. И он не должен занимать место автомобиля в ряду. Какой смысл, кому от этого будет лучше? То, что есть идиоты, которые подвергают риску себя и окружающих, не значит, что от этого должны страдать все, весь город.