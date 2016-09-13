Вся соль эмбарго

Минсельхоз и ФАС считают, что запрет на импорт соли будет на руку отечественным производителям
Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов
Соль в России после введения запрета на ее импорт из стран, которые ранее ввели санкции против РФ, может даже подешеветь. Так считают в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз»). По ее данным, имеющиеся производственные мощности позволяют полностью закрыть внутреннюю потребность и по технической, и по пищевой соли.
О том, что соль не подорожает, говорят и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«Как я помню, Россия себя обеспечивает, есть месторождения. Часть мы получаем из Украины, часть — из Белоруссии. И в этом смысле благодаря маневру в рамках единого экономического пространства у России не будет никаких проблем», — заявил глава ФАС Игорь Артемьев, передает ТАСС. По словам главы ведомства, дефицита и скачкообразного роста цен не будет.
Похожего мнения придерживаются и в Минсельхозе.
«Предлагаемые меры… не скажутся на обеспечении внутренних потребностей Российской Федерации: выпадающие объемы могут быть компенсированы за счет увеличения объемов внутреннего производства и переориентации на поставки из других стран», — заявили в министерстве.
По данным Минсельхоза, в России ежегодно добывается 3,6 млн т соли, при этом отечественные предприятия имеют потенциал для наращивания объема ее добычи до 6,1 млн т в год.
13 сентября было опубликовано постановление правительства России, согласно которому соль внесена в список продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ранее ввели санкции против России из-за ситуации на Украине.
Ранее запрет на ввоз продовольствия касался мясной и молочной продукции, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов и ряда других товаров. Продэмбарго действует в отношении США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), половина всего объема соли, которую Россия в 2015 году импортировала, пришлась на Украину, второе место по поставкам — у Белоруссии, третье — у Казахстана.
До января 2015 года крупнейшим поставщиком соли в Россию являлась украинская государственная компания «Артемсоль». Ее доля в структуре внешних поставок в Россию, по данным ФТС, составляла 30%. С 26 января 2015 года Роспотребнадзор ограничил поставки «Артемсоли», уличив компанию в нарушении требований к органолептическим показателям продукции, к содержанию в ней примесей и йода. С 10 мая 2016 года «Артемсоли» было разрешено вернуться на российский рынок. После этого власти ряда российских соледобывающих регионов потребовали вернуть запрет, чтобы поддержать отечественного производителя.
Крупнейшие российские компании, занимающиеся производством соли, — это «Тыретский солерудник» и «Руссоль», которая ведет добычу соли на Илецком месторождении в Оренбургской области, на озере Баскунчак в Астраханской области (считается неисчерпаемым), на Усольском месторождении поваренной соли в Иркутской области.
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