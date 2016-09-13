«Сибирь» обыграла «Слован» по буллитам в матче чемпионата КХЛ

Новосибирский клуб «Сибирь» на своем льду обыграл во вторник братиславский «Слован» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Игра закончилась победой «Сибири» в серии буллитов.



В основное время в составе новосибирского клуба на 8-й минуте шайбу забросил Йонас Кемпайнен, а Максим Шалунов — на 14-й. У «Слована» оба гола забил Томаш Зиго — на 11-й и 37-й минутах.



В серии буллитов победу новосибирцам принес Константин Окулов.



Для «Сибири» эта победа стала третьей подряд, пишет «Спорт-Экспресс».



17 сентября «Сибирь» сыграет на выезде с рижским «Динамо», а «Слован» примет загребский «Медвешчак».

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