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«Сибирь» обыграла «Слован» по буллитам в матче чемпионата КХЛ

Победу новосибирцам принес Константин Окулов

Новосибирский клуб «Сибирь» на своем льду обыграл во вторник братиславский «Слован» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Игра закончилась победой «Сибири» в серии буллитов.

В основное время в составе новосибирского клуба на 8-й минуте шайбу забросил Йонас Кемпайнен, а Максим Шалунов — на 14-й. У «Слована» оба гола забил Томаш Зиго — на 11-й и 37-й минутах.

В серии буллитов победу новосибирцам принес Константин Окулов.

Для «Сибири» эта победа стала третьей подряд, пишет «Спорт-Экспресс».

17 сентября «Сибирь» сыграет на выезде с рижским «Динамо», а «Слован» примет загребский «Медвешчак».

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

«Сибирь» обыграла «Слован» по буллитам в матче чемпионата КХЛ

Победу новосибирцам принес Константин Окулов

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Сергей Лисин

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