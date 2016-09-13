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Минсельхоз: эмбарго на соль не скажется на обеспечении потребностей РФ

В ведомстве отметили, что выпадающие объемы могут быть компенсированы за счет увеличения внутреннего производства

В Минсельхозе России считают, что ограничение импорта соли в РФ не скажется на обеспечении внутренних потребностей страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем отмечается, что выпадающие объемы, а именно 17,8% поставок пищевой соли, могут быть компенсированы за счет увеличения объемов внутреннего производства.

Страна сегодня добывает 3,6 млн т соли в год, но ведомство видит возможность отрасли увеличить объем производства почти вдвое — до 6,1 млн т.

Отмечается, что ежегодная потребность РФ в пищевой соли составляет около 1,3 млн т.

Напомним, правительство РФ внесло соль в список продовольственного эмбарго. С 1 ноября ее запрещено ввозить из стран, в отношении которых нашей страной введены ограничения на импорт продовольственных товаров.

Продуктовое эмбарго со стороны России в отношении ряда западных стран было введено в августе 2014 года в ответ на западные санкции. Был запрещен ввоз мяса, молока, овощей и фруктов.

1 июля Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении эмбарго в отношении западных стран до 31 декабря 2017 года. Документ был внесен Минсельхозом во исполнение указа президента России Владимира Путина.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Минсельхоз: эмбарго на соль не скажется на обеспечении потребностей РФ

В ведомстве отметили, что выпадающие объемы могут быть компенсированы за счет увеличения внутреннего производства

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