Минсельхоз: эмбарго на соль не скажется на обеспечении потребностей РФ

В Минсельхозе России считают, что ограничение импорта соли в РФ не скажется на обеспечении внутренних потребностей страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



В нем отмечается, что выпадающие объемы, а именно 17,8% поставок пищевой соли, могут быть компенсированы за счет увеличения объемов внутреннего производства.

Страна сегодня добывает 3,6 млн т соли в год, но ведомство видит возможность отрасли увеличить объем производства почти вдвое — до 6,1 млн т.



Отмечается, что ежегодная потребность РФ в пищевой соли составляет около 1,3 млн т.



Напомним, правительство РФ внесло соль в список продовольственного эмбарго. С 1 ноября ее запрещено ввозить из стран, в отношении которых нашей страной введены ограничения на импорт продовольственных товаров.



Продуктовое эмбарго со стороны России в отношении ряда западных стран было введено в августе 2014 года в ответ на западные санкции. Был запрещен ввоз мяса, молока, овощей и фруктов.



1 июля Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении эмбарго в отношении западных стран до 31 декабря 2017 года. Документ был внесен Минсельхозом во исполнение указа президента России Владимира Путина.



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