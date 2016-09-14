Россия передаст Казахстану пусковой комплекс для ракет «Протон»

«Роскосмос» согласовал дату передачи Казахстану пусковой установки для ракет «Протон». Согласно утвержденному сторонами плану-графику (копия есть в «Известиях») это произойдет в 2020 году. Летные испытания «Сункара» должны начаться в 2024 году, говорится в документах «Роскосмоса». А уже в 2025 году планируется начать коммерческую эксплуатацию «Сункара». После начала коммерческой эксплуатации «Роскосмос» предлагает Казахстану прекратить эксплуатацию ракет с токсичным топливом: речь о «Протоне-М» и его модификации «Протон-light», которые используют в качестве топлива гептил.

Источник, близкий к Казкосмосу (аэрокосмический комитет министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан), рассказал, что передача стартового комплекса «Протона» в собственность компании «Байтерек» (это казахстанская компания, где акционерами являются комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан и Центр Хруничева) согласована в рамках дальнейшего развития проекта «Байтерек» и новых модификаций носителя «Протон». Как известно, «Хруничев» планирует выпустить на рынок и начать эксплуатировать новые модификации «Протона» — ракеты легкого и среднего класса. Так как запускать их будут с Байконура, на это требуется разрешение казахстанских властей. Те дали согласие, оговорив ряд условий, среди которых обучение казахстанских специалистов и передача пусковой установки в «Байтерек» ровно тогда, когда на рынок выйдут новые модификации «Протона», а это 2020 год.

— Наше сотрудничество с коллегами из Казахстана выходит на новый уровень, — заявил «Известиям» глава Центра Хруничева Андрей Калиновский. — Мы уже привлекаем специалистов, работающих по проекту «Байтерек», к организации пусковых работ.

С 2020 года ракеты «Протон» смогут запускать и Россия, и Казахстан. А на Байконуре будут одновременно задействованы как минимум две пусковые установки для «Протонов» (всего их там четыре).

Проект «Байтерек» задумывался в середине нулевых в совершенно иных очертаниях: замысел был в том, чтобы построить за счет Казахстана на Байконуре стартовый комплекс для ракет «Ангара», что позволило бы быстрее отказаться от ракет «Протон», которые используют токсичное топливо — несимметричный диметилгидразин и тетраоксид азота как окислитель. Скорейший отказ от ракет с токсичным топливом до сих пор описан на сайте «Байтерека» в разделе «миссия компании». Но затем вопрос уперся в цену: Российское космическое агентство попросило у Казкосмоса $1,6 млрд.

В Казахстане не сочли целесообразным вкладывать такие средства в стартовый стол, и через некоторое время стороны нашли гораздо менее затратный сценарий: приспособить под совместное использование стартовую позицию для ракет «Зенит». Вскоре после этого днепропетровский «Южмаш» прекратил производство «Зенитов», и вариант отпал.

В начале 2016 года сценарий «Байтерека» вновь актуализировали с учетом планов России сделать новые модификации «Протонов».

Как ранее писали «Известия», в дальнейшем «Байтерек» предусматривает создание (за счет российского бюджета) ракеты «Сункар» с кислород-керосиновыми двигателями, с появлением которых (ориентировочно 2025 год) планируется прекратить эксплуатацию всех видов «Протона» на Байконуре.

— Сейчас активно идет работа по созданию комплекса «Байтерек» и по проекту ракеты-носителя (РН) «Сункар», — подтвердили в «Роскосмосе». — Также развивается проект по новым модификациям РН «Протон-М» среднего и легкого классов. Это позволит «Роскосмосу» упрочить лидерство на высококонкурентном рынке космических запусков.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что последние события указывают на то, что «Протоны» будут летать и после 2025 года.

— Не факт, что «Протоны» в реальности в 2025 году закончат стартовать с Байконура, — говорит Моисеев. — Если казахстанские партнеры только в 2020 году получат в свое распоряжение установку и если только в 2020 году начнется эксплуатация двух новых модификаций «Протона», то я сильно сомневаюсь, что всё это будет свернуто в перспективе пяти лет. Тем более что экономические условия и общая конъюнктура рынка пусковых услуг сейчас несильно способствуют переходу на новые ракеты. Например, «Ангара» по идее готова, но не летает пока. А что касается токсичного топлива, то это по большей части пиар-технологии. Топливо «Протонов» токсично для тех, кто с ним непосредственно работает, но для населения Казахстана оно не представляет реальной опасности.

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