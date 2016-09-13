WADA разрешало американкам запрещенные вещества по правилам

Теннисистки Серена и Венус Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн получали от Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешения на прием запрещенных веществ в терапевтических целях в соответствии с правилами.

Руководитель Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что спортсмены делали всё в соответствии с правилами для получения терапевтического исключения.

«Все разрешения были получены правильно и были одобрены МОКом и USADA», — цитирует слова Тайгарта пресс-служба USADA.

По словам главы USADA, для олимпийского движения немыслимо, что хакеры могут незаконно получить конфиденциальную медицинскую информацию с целью оклеветать спортсменов.

«Атлеты не делали этого. Это факт. Это подлое и трусливое киберхулиганство по отношению к невинным спортсменам», — подчеркнул он.

Кроме того, Тайгарт призвал мировое сообщество объединиться против кибератак на чистый спорт и права атлетов.

Ранее «Известия» сообщали, что WADA подтвердило взлом собственной базы данных и обвинило в этом хакеров из России.