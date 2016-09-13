Движение на МЦК входит в график

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) входит в график после небольшого сбоя автоматики.

Происшествие произошло на станции Андроновка. Бригады железнодорожников оперативно устранили возникшую неисправность.

Как сообщает управление Московской железной дороги (МЖД), в чьем ведомстве находится инфраструктура МЦК, благодаря слаженной работе ремонтников через некоторое время поезда уже следовали с минимальным интервалом.

«Диспетчерский аппарат МЖД делает всё от него зависящее, чтобы ввести движение в график», — цитирует ТАСС источник в управлении дороги.

Напомним, что движение по МЦК было торжественно открыто президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным в День города, 10 сентября.

