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Движение на МЦК входит в график

Сбой автоматики на станции Андроновка устранен

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) входит в график после небольшого сбоя автоматики.

Происшествие произошло на станции Андроновка. Бригады железнодорожников оперативно устранили возникшую неисправность.

Как сообщает управление Московской железной дороги (МЖД), в чьем ведомстве находится инфраструктура МЦК, благодаря слаженной работе ремонтников через некоторое время поезда уже следовали с минимальным интервалом.

«Диспетчерский аппарат МЖД делает всё от него зависящее, чтобы ввести движение в график», — цитирует ТАСС источник в управлении дороги.

Напомним, что движение по МЦК было торжественно открыто президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным в День города, 10 сентября.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Движение на МЦК входит в график

Сбой автоматики на станции Андроновка устранен

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