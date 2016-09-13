Дональд Трамп пообещал вернуть производство iPhone в США

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что вернет производство iPhone и другой компьютерной техники в США.

Миллиардер пообещал после своего избрания заставить такие компании, как Apple вернуться на родину, чтобы создавать рабочие места для американцев.

«Мы начнем производить товары в своей стране и создавать рабочие места, которые хороши для нашей страны», – заявил Трамп.

Кроме того, он подверг резкой критике нынешнюю экономическую политику демократов, лидерами которых является президент США Барак Обама и кандидат в президенты Хиллари Клинтон за так называемые законы о свободной торговле.

«Похоже, они просто хотят, чтобы другие страны были более успешны… Мы это прекратим» – процитировали Трампа «РИА Новости».

Он также пообещал развернуть массовое строительство дорог, аэропортов, мостов, туннелей, школ и больниц.

Напомним, часть известных американских корпораций вывели свое производства в Китай и другие азиатские страны по причине дешевизны рабочих рук.

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