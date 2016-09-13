Меркель: саммит Евросоюза в Братиславе не будет обсуждать Brexit

Федеральный канцлер ФРГ заявила, что саммит будет посвящен будущему ЕС
По словам федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, саммит Евросоюза в Братиславе в пятницу будет посвящен обсуждению будущего ЕС, но не отношениям с Великобританией. Такое заявление Меркель сделала во время телефонного разговора с британским премьер-министром во вторник.
«Канцлер сказала, что встреча (саммит ЕС) будет неформальным обсуждением будущего ЕС, но не будущих отношений Британии с ЕС»,— Приводит «РИА Новости» слова официального представителя Даунинг-стрит.
Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. За выход королевства из ЕС проголосовали 51,9% участников плебисцита, против высказались 48,1%.
Впоследствии более 4 млн человек подписали петицию с требованием провести повторный референдум. Однако Тереза Мэй, которая заняла пост премьер-министра страны вместо ушедшего в отставку Дэвида Кэмерона, исключила проведение еще одного голосования, заявив: «Brexit — значит Brexit».
Ранее «Известия» писали, что на предстоящем 16 сентября саммите в Братиславе одной из важнейших тем станет обсуждение обновленного плана оборонной политики ЕС, совместной инициативы Франции и Германии. С предложениями, которые лягут в основу создания Европейского оборонного агентства, выступили главы министерств обороны двух стран.
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