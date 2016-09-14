Клинтон вернется в предвыборную гонку

Кандидат в президенты США от демократов возобновит участие в мероприятиях уже в пятницу, 16 сентября.

В этот день она примет участие в мероприятии, посвящённом защите прав афроамериканок, сообщает агентство Reuters.

Напомним, что у Клинтон диагностировали воспаление легких. Из-за болезни она покинула церемонию в память о терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. На видеозаписях было видно, как у нее подкашиваются ноги.