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Иран готовится к масштабной закупке российских вагонов

Росэксимбанк намерен до конца 2016 года предоставить под проект 1 млрд рублей

Иранские железные дороги готовятся к масштабной закупке российских вагонов. Росэксимбанк, участвующий в финансировании сделки, намерен до конца текущего года предоставить под проект 1 млрд рублей. По данным газеты «Известия», аналитики признают необходимость серьезной модернизации инфраструктуры Ирана, поэтому прогнозируют высокую заинтересованность страны в российском подвижном составе. 

Контракт между Иранскими железными дорогами и «Объединенной вагоностроительной компанией» (ОВК) прорабатывается Государственным специализированным российским экспортно-импортным банком (Росэксимбанком)с момента снятия международных санкций в отношении этой страны. В данный момент, по словам председателя правления Росэксимбанка Андрея Полякова, структура сделки откорректирована, и проект находится в высокой стадии проработки. 

Ожидается, что сделка будет застрахована Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в группу Российского экспортного центра (РЭЦ). Напомним, что в апреле этого года ЭКСАР и Железные дороги Исламской Республики Иран подписали меморандум о взаимопонимании по развитию взаимного сотрудничества и совместной поддержке торговли между Ираном и Российской Федерацией. 

Сделка между Иранскими железными дорогами и ОВК будет осуществляться в несколько этапов с привлечением нескольких банков. 

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

Российские вагоны уходят на Восток

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Иран готовится к масштабной закупке российских вагонов

Росэксимбанк намерен до конца 2016 года предоставить под проект 1 млрд рублей

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