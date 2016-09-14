«Стопхам» вернет байкеров на полосу

Лидер движения «Стопхам» Дмитрий Чугунов направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву (есть в распоряжении «Известий»), в котором предлагает внести изменения в ПДД, а точнее —в положение об опасном вождении. Он предлагает ввести ответственность для мотоциклистов за езду между полосами движения.

В письме Дмитрия Чугунова главе МВД Владимиру Колокольцеву предлагается ввести в п. 2.7 норму об «ответственности в виде штрафа для водителей мотоциклов за езду между полосами движения в случае, когда это не является перестроением».

Автор письма подчеркивает, что с января по август этого года на российских дорогах, по данным ГИБДД, погибло более 10,5 тыс. человек. При этом каждый двадцатый погиб в результате ДТП с участием мотоциклистов.

«Как показывает практика, большинство таких аварий происходит по вине водителей мотоциклов, многие из которых ведут себя довольно агрессивно на дороге, совершают опасные и неоправданные маневры, в частности, ездят с превышением скорости между полосами движения в плотном транспортном потоке», —пишет Дмитрий Чугунов.

Лидер движения «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) эмоционально отреагировал на инициативу запретить езду между рядами, назвав ее глупой. По его мнению, это увеличит проблемы в городах.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Байкеров хотят вернуть на полосу