Россия передаст Казахстану комплекс для запуска ракет «Протон»

«Роскосмос» согласовал дату передачи Казахстану пусковой установки для ракет «Протон». Согласно утвержденному сторонами плану-графику (копия есть в «Известиях») это произойдет в 2020 году. Летные испытания «Сункара» должны начаться в 2024 году, говорится в документах «Роскосмоса». А уже в 2025 году планируется начать коммерческую эксплуатацию «Сункара». После начала коммерческой эксплуатации «Роскосмос» предлагает Казахстану прекратить эксплуатацию ракет с токсичным топливом: речь о «Протоне-М» и его модификации «Протон-light», которые используют в качестве топлива гептил.

Источник, близкий к Казкосмосу(аэрокосмический комитет министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан), рассказал, что передача стартового комплекса «Протона» в собственность компании «Байтерек» (это казахстанская компания, где акционерами являются комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан и Центр Хруничева) согласована в рамках дальнейшего развития проекта «Байтерек» и новых модификаций носителя «Протон». Как известно, «Хруничев» планирует выпустить на рынок и начать эксплуатировать новые модификации «Протона» —ракеты легкого и среднего класса. Так как запускать их будут с Байконура, на это требуется разрешение казахстанских властей. Те дали согласие, оговорив ряд условий, среди которых обучение казахстанских специалистов и передача пусковой установки в «Байтерек» ровно тогда, когда на рынок выйдут новые модификации «Протона», а это 2020 год.

Проект «Байтерек» задумывался в середине нулевых в совершенно иных очертаниях: замысел был в том, чтобы построить за счет Казахстана на Байконуре стартовый комплекс для ракет «Ангара», что позволило бы быстрее отказаться от ракет «Протон», которые используют токсичное топливо —несимметричный диметилгидразин и тетраоксид азота как окислитель. Скорейший отказ от ракет с токсичным топливом до сих пор описан на сайте «Байтерека» в разделе «миссия компании». Но затем вопрос уперся в цену: Российское космическое агентство попросило у Казкосмоса $1,6 млрд.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Россия передаст Казахстану пусковой комплекс для ракет «Протон»