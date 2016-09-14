Британский парламент раскритиковал Кэмерона за провал в Ливии

Комитет по иностранным делам палаты общин британского парламента подверг резкой критике вмешательство Франции и Великобритании во внутренний конфликт в Ливии в 2011 году, что привело к свержению президента Муамара Каддафи.

В докладе комитета, который должен быть опубликован в среду, говорится, что вторжение в Ливию было основано на «ошибочных предположениях и полном непонимании ситуации». По мнению парламентариев, авиаудары Британии и Франции по Ливии привели к политическому и экономическому коллапсу, гуманитарному и миграционному кризису, межплеменной вражде, а также к расширению в Северной Африке террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ).

Законодатели считают, что решающую роль в принятии решения о вторжении, последствия которого ощущаются по сей день, сыграл именно экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, поэтому именно он должен нести ответственность за «неспособность разработать последовательную стратегию», сообщает «РИА Новости».

В свою очередь, Кэмерон заявил, что кампания была необходима, так как войска Каддафи наступали на Бенгази, «угрожая застрелить своих граждан, как крыс».

После свержения и убийства Каддафи в 2011 году в Ливии действовали два правительства: всенародно избранный парламент, заседающий в Тобруке, а также исламистский Национальный конгресс в Триполи. В конце 2015 года при посредничестве ООН стороны подписали соглашение о создании правительства народного единства. При этом часть районов Ливии контролируется только боевиками ИГИЛ.

Читайте также:



Бедный мистер Картер