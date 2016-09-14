Напавший на геолога в Якутии медведь застрелен

Медведь, напавший на сотрудника геологоразведочной экспедиции алмазодобывающей компании «Алроса» в Сунтарском районе Якутии, застрелен. Об этом сообщили в региональном министерстве охраны природы.

«В министерство охраны природы Якутии поступила информация об отстреле медведя, напавшего на человека. Отстрел хищника был воспроизведен днем в среду охотоведом ГКУ «Госохотохрана» минприроды республики при участии двух охотников», — говорится в сообщении, текст которого приводит агентство «РИА Новости».

Уточняется, что на месте отстрела животного было обнаружено тело сотрудника компании «Алроса».

В материале отмечается, что расследование дела по факту нападения продолжается. В настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа МВД и прокуратуры, а также сотрудники минприроды Якутии.

Напомним, ранее в среду «Известия» писали о том, что нападение произошло на участке «Хампинский-2», расположенном на особоохраняемой природной территории ресурсного резервата «Очума». Как сообщили в министерстве, поздно вечером 12 сентября члены экспедиции услышали крики мужчины. Выйдя на шум, они увидели силуэт медведя и следы крови. Утром геологи сообщили, что не могут найти пропавшего коллегу. Для поиска мужчины на место происшествия были доставлены охотовед и два охотника с собаками.