Владелец «ЦентрОбуви» объявлен в федеральный розыск за хищения

Мужчина взял кредит в Газпромбанке и исчез
Основной владелец компании «ЦентрОбувь» Сергей Ломакин объявлен в федеральный розыск по подозрению в хищении крупной суммы денег у Газпромбанка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Ломакин в настоящее время объявлен в розыск. Он взял кредит в Газпромбанке и исчез», — приводит его слова агентство ТАСС.
Ранее в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что один из руководителей российской группы компаний по продаже обуви и одежды обвиняется в хищении у одного из банков крупной суммы и объявлен в федеральный розыск. При этом она не уточнила о какой компании и о каком банке идет речь.
Волк также отмечала, что по факту преступления Следственное управление столичного главка завело дело по статье «Мошенничество».
«ЦентрОбувь» является крупнейшей компанией в России, занимающейся розничной торговлей обувью. Компания была основана в 1992 году. Ранее в СМИ появилась информация о том, что долги организации оцениваются в 30 млрд рублей.
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