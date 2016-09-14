Мишель Платини объявил об уходе с поста президента УЕФА

Мишель Платини официально объявил о своем уходе с поста президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время внеочередного конгресса организации в Афинах. Нового главу организации изберут в среду.



«Футбол — это зрелище, а не бизнес, это спорт, а не индивидуальные интересы, и вы должны выбрать правильное направление футбольному народу, футбольной семье», — цитирует Платини ТАСС.



Перефразируя слова Шимона Переса о том, что Иерусалим — это факел, Платини сказал: «Футбол — это пламя, это факел. Футбол можно играть где угодно: от степей России до саванны Африки».



Экс-президент УЕФА пожелал удачи новому президенту, который будет избран в среду.

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель высказался против выступления Мишеля Платини перед выборами нового президента организации «ради сохранения имиджа УЕФА», хотя комитет по этике ФИФА, несмотря на дисквалификацию, позволил французу это сделать, пишет «Спорт-Экспресс».

Мишель Платини возглавлял УЕФА с 2007 года. В декабре 2015 года комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) на восемь лет отстранил его от футбольной деятельности и оштрафовал на 80 тыс. швейцарских франков из-за того, что экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер перевел на счета Платини в 2011 году 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА.

Платини подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (КАС). После этого штраф был сокращен с 80 тыс. до 60 тыс. швейцарских франков, а дисквалификация — с шести до четырех лет.

Нового главу УЕФА изберут в среду на внеочередном конгрессе в Афинах. Кандидатами на пост президента являются президент Футбольного союза Словении Александер Чеферин и глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг.



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