МИД России призвал Киев поддержать перемирие в Донбассе

Объявленный в Донбассе режим тишины — это важный конкретный шаг, направленный на стабилизацию обстановки в зоне конфликта. Об этом заявили в МИД России.

«Призываем Киев должным образом отреагировать на инициативу Донецка и Луганска с тем, чтобы перемирие на линии соприкосновения сторон приняло прочный долговременный характер, открыв путь к установлению мира и стабильности в регионе», — говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что рассчитывают на поддержку этого шага со стороны партнеров России по «нормандскому формату», а также на то, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ со своей стороны окажет практическое содействие воцарению полной тишины в регионе.

Напомним, во вторник власти непризнанных Донецкой и Луганской народных республик объявили о полном прекращении огня с полуночи 15 сентября и призвали Киев последовать их примеру. Всем подразделениям народной милиции Луганска и Донецка запрещено открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны украинской армии и национальной гвардии.

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