Кремль назвал высказывания Обамы в адрес России махровой русофобией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление об использовании в ходе избирательной кампании в США «российской карты» в негативном ключе. Заявления Обамы о том, что в России отсутствует демократия и подавляется свобода слова, не способствуют созданию атмосферы взаимного доверия, отметил Песков.

«К сожалению, мы видим продолжающееся проявление такой махровой русофобии. Мы можем только в этой связи выразить сожаление», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

«Российская карта и карта нашего президента, она буквально становится решающей в избирательном процессе в США... Но нам было бы гораздо приятнее, если бы эта карта играла такую роль в позитивном ключе», — полагает Дмитрий Песков.

Ранее в Филадельфии президент США Барак Обама выступил с речью в поддержку Хиллари Клинтон. Обама призвал сограждан задуматься над идеями Республиканской партии, представитель которой Дональд Трамп, как ранее писали «Известия», стремится наладить хорошие отношения с Россией. Трамп заискивает перед Владимиром Путиным, заявил Обама.

Обама заявил, что Республиканская партия США должна быть «против России, авторитаризма, быть за свободу и демократию».

