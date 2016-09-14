Информационное противоборство отработали на «Кавказе-2016». Видео

Вопросы информационного противоборства были впервые отработаны на прошедших на юге России масштабных военных учениях «Кавказ-2016». Об этом сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге в Министерстве обороны России.



«В ходе учений мы создали группу информационного противоборства. Эта группа решает задачи наравне с теми задачами, которые решает группа планирования огневого поражения», — цитирует Герасимова телеканал «Звезда».

К решению этих задач привлекли Главное оперативное управление Генштаба, войска информационных операций, силы и средства радиоэлектронной борьбы. Действия этих подразделений сопоставимы с действиями частей, которые наносят огневое поражение.

Стратегические учения «Кавказ-2016» прошли на юге России с 5 по 10 сентября. В маневрах приняли участие около 12,5 тыс. военных, боевая техника, а также флот и авиация.

Учения «Кавказ-2016» прошли на 14 общевойсковых полигонах Южного военного округа и в акваториях Черного и Каспийского морей. Были также проведены двусторонние бригадные тактические учения с привлечением крупных сил оперативно-тактической и армейской авиации, ПВО, ракетных войск и артиллерии, флота.



В ходе учений «Кавказ-2016» также успешно прошла испытания модель новых мобильных полевых бань для нужд военных.



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