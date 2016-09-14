Авиаудар и борьбу с ракетами отработали на учениях «Кавказ-2016»

В ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2016», прошедших с 10 по 15 сентября в Южном военном округе, армия отработала массированное применение авиации и борьбу с крылатыми ракетами всех видов базирования.

Об этом рассказал журналистам начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Общей чертой с прошлогодними учениями является массированное применение авиации, когда 100–120 самолетов выполняют поставленные задачи. Кроме того, на прошедших учениях, как и на «Центре-2015», отрабатывались вопросы борьбы с крылатыми ракетами противника всех видов базирования и на всех этапах применения», — сказал Герасимов на брифинге в Минобороны РФ.



Ранее «Известия» сообщили, что в ходе учений были отработаны вопросы информационного противоборства, для чего была создана соответствующая группа. «Эта группа решает задачи наравне с теми задачами, которые решает группа планирования огневого поражения», — уточнил Герасимов.

В учениях «Кавказ-2016» приняли участие более 120 тыс. военнослужащих при одновременном участии в маневрах 12 тыс. военных.