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Минтруд выступает за индексацию маткапиталла по уровню инфляции

Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, отметив, что правительство решение об индексации маткапиталла не приняло

О том, что Министерство труда выступает за индексацию материнского капитала по фактическому уровню инфляции, журналистам в среду рассказал глава ведомства Максим Топилин. Топилин уточнил, что разногласия по вопросу индексации маткапитала возникли между Минтруда, Минфином и Минэкономразвития.

«Мы пока с Минфином в разногласиях по этому поводу», — рассказал глава Минтруда. По словам Топилина, в Минтруде готов законопроект, по которому можно в постоянном режиме перейти на индексацию пособий и соцвыплат по фактическому уровню инфляции.

«Мы подготовили проект закона, которым предлагается перейти уже в постоянном режиме на индексацию пособий и социальных выплат по факту, предлагаем перейти на фактический уровень инфляции, но пока этот вопрос не решен, он обсуждается. Идут дискуссии с Минэкономразвития и Минфином», — заключил Топилин.

Ранее «Известия» писали, что Путин поручил Топилину выровнять зарплаты педагогов в регионах РФ.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Минтруд выступает за индексацию маткапиталла по уровню инфляции

Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, отметив, что правительство решение об индексации маткапиталла не приняло

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