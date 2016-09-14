Медведев: выплата пенсионерам должна быть осуществлена в срок

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что перечисление в январе единовременной выплаты пенсионерам взамен индексации должно быть осуществлено в срок ив полном объеме. Глава правительства подчеркнул, что люди рассчитывают на получение этой суммы.

«Перечисление денег и их доставка должны быть осуществлены в срок, то есть в январе месяце 2017 года. Люди на них так или иначе рассчитывают, планируют свои расходы, особенно наши пенсионеры, у которых нет других видов заработка»,— сказал Медведев на заседании правительства в среду.

"Все необходимые средства на это Минфином предусмотрены, более 221 миллиарда рублей. И наша задача, конечно, довести их до пенсионеров через систему Пенсионного фонда в полном объеме ив нужные сроки", — подчеркнул премьер-министр России.

Ранее Медведев заявлял, что ресурсов для индексации пенсий во втором полугодии нет. В итоге власти России решили пенсионерам в январе 2017 года единовременно выплатить 5 тысяч рублей.

Ранее «Известия» писали, что Министерство финансов РФ предлагает не закладывать индексацию пенсий работающих пенсионеров в бюджет на 2017–2019 годы.