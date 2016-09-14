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В Москве объявлен план «Перехват» из-за стрельбы на МКАД

По предварительным данным, выстрелы в воздух произведены из двух пистолетов из салона внедорожника Range Rover

В Москве полицейские объявили в розыск автомобиль Range Rover, из которого стреляли неизвестные. В полицию о звуках, похожих на выстрелы, сообщил очевидец происшествия. По словам заявителя, стреляли в районе 102-го км Московской кольцевой автодороги (МКАД).

По предварительным данным, стреляли в воздух из двух пистолетов, выстрелы раздались из салона внедорожника Range Rover.

«Для поиска правонарушителей в столице объявлен план «Перехват», — уточнили в правоохранительных органах Москвы. На место происшествия выехал наряд полиции, добавили в ГУ МВД по Москве.

«Известия» ранее писали, что в минувшие выходные в Москве изъято травматическое оружие у «свадебных стрелков».

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

В Москве объявлен план «Перехват» из-за стрельбы на МКАД

По предварительным данным, выстрелы в воздух произведены из двух пистолетов из салона внедорожника Range Rover

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